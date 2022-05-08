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Зеленский назвал цель Украины в войне с Россией

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Воскресенье 08 мая 2022 19:30
Зеленский назвал цель Украины в войне с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальной встрече лидеров G7. Назвал главные цели нашей страны в войне против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время выступления президент Украины отметил, что наша страна и в дальнейшем будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

По словам Зеленского, в войне против России, конечной целью для Украины является:

  • полный вывод российских военных и техники с территории нашей страны;
  • обеспечение нашей страны способностью защитить себя в будущем.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на международных союзников Украины, в том числе и на лидеров G7 по оказанию необходимой помощи в сфере обороноспособности и обеспечении быстрого, а также эффективного восстановления экономики.

"Украина, как и ранее, преданная тесному сотрудничеству с членами G7 для поддержания макроэкономической стабильности перед проблемами, вызванными полномасштабным российским вторжением, массовым разрушением важнейших объектов инфраструктуры и нарушением традиционных маршрутов транспортировки украинских экспортных товаров", - пишет пресс-служба Белого дома.

Также Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем готова отстаивать общие демократические ценности и принципы, в том числе уважение к правам человека и верховенство закона.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам Зеленского, Украина будет считать победой в войне против России, когда войска страны-оккупанта будут вытеснены к их расположению 24 февраля.

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