Зеленский назвал цель Украины в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальной встрече лидеров G7. Назвал главные цели нашей страны в войне против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время выступления президент Украины отметил, что наша страна и в дальнейшем будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

По словам Зеленского, в войне против России, конечной целью для Украины является:

полный вывод российских военных и техники с территории нашей страны;

обеспечение нашей страны способностью защитить себя в будущем.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на международных союзников Украины, в том числе и на лидеров G7 по оказанию необходимой помощи в сфере обороноспособности и обеспечении быстрого, а также эффективного восстановления экономики.

"Украина, как и ранее, преданная тесному сотрудничеству с членами G7 для поддержания макроэкономической стабильности перед проблемами, вызванными полномасштабным российским вторжением, массовым разрушением важнейших объектов инфраструктуры и нарушением традиционных маршрутов транспортировки украинских экспортных товаров", - пишет пресс-служба Белого дома.

Также Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем готова отстаивать общие демократические ценности и принципы, в том числе уважение к правам человека и верховенство закона.