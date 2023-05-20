Данілов про протести у Грузії: українці будуть поруч у боротьбі вільних проти рабів

"Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз накинулися на неї з мерзенних північних боліт. Українці будуть поряд з вами у цій боротьбі вільних проти рабів", - заявив Данілов.

Він також зазначив, що Україна радо поділиться своїм досвідом боротьби проти Росії.

"Зараз російська темрява душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною та незалежною, територіально цілісною та суверенною", - наголосив секретар РНБО.

Протести у Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, в районі готелю Kvareli Lake Resort у Кахетії відбулися зіткнення поліції з протестувальниками. Учасники акції заявляли, що до країни прибула донька глави МЗС РФ, яка приїхала на весілля до одного із членів родини.

Пізніше протестувальники зняли блокаду з готелю. У Тбілісі пікетувальники парламент висунули ультиматум правлячої партії. Зокрема, вони вимагають виконання двох пунктів: відкликати згоду на пряме авіасполучення з Росією, а також звільнити всіх затриманих активістів на мітингу біля готелю.

Відновлення авіасполучення з РФ

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акції проти прямого авіасполучення з Росією та сьогоднішні протести через приїзд дочки Лаврова "ксенофобією". У той же час Кобахідзе сказав, що покладається на інформацію готелю, який заявив, що Лаврова на території готелю не має.

Незабаром президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на візит дочки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і закликала народ бойкотувати авіакомпанії, що літають до РФ.

Росія ще у липні 2019 року запровадила заборону на польоти в Грузії. У ЄС закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію. У Тбілісі такий крок Кремля також викликав критику, проте днями влада все ж таки відновила рейси.