Президент Грузії підтримала протестувальників та закликала бойкотувати рейси в РФ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на візит доньки міністра закордонних справ РФ Лаврова Сергія Вікторовича Катерини та закликала народ бойкотувати авіакомпанії що літають в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia .

"З приводу сьогоднішньої події... Я нарешті отримала запевнення від міністра

внутрішніх справ, що сім'я, люди, які сьогодні збиралися оплатити другу половину весілля, виїхали, і таким чином весілля не відбудеться. Це перемога суспільства, як і від'їзд Гаврилова з цієї країни", - сказала Зурабішвілі щодо весілля брата чоловіка Катерини, який вирішив відгуляти своє весілля в Кахетії.

Президент назвала неприйнятною ситуацію, коли офіційні особи та органи, відповідальні за безпеку країни, кажуть, що не мають інформації про те, перебувають чи ні на території Грузії особи, які перебувають у санкційних списках країн-партнерів.

До того ж президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways і закликала громадян країни приєднатися.

За її словами, вона бойкотуватиме авіакомпанію, "яка за гроші готова на все, і всі бачили й чули радісні заяви її керівництва" у зв'язку з початком польотів до Росії.

Візит Лаврової до Грузії

Сьогодні, 20 травня, в районі готелю Kvareli Lake Resort у Кахетії відбулись зіткнення поліції з мітингувальниками. Учасники акції заявляли, що там перебуває дочка глави МЗС РФ, яка приїхала на весілля до одного з членів сім'ї.

Позиція уряду

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акції проти прямого авіасполучення з Росією і сьогоднішні протести через приїзд дочки Лаврова "ксенофобією". Водночас Кобахідзе сказав, що покладається на інформацію готелю, який заявив, що Лаврової на території готелю не має.

Протести в Грузії

Нагадаємо, що у липні 2019 року Росія ввела заборону на польоти в Грузії В ЄС закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію. У Тбілісі такий крок Кремля також викликав критику, проте днями влада все ж відновила рейси.

І вже вчора в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". Ця подія викликала обурення серед жителів Грузії, внаслідок чого активісти влаштували мітинг.

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