Данілов прогнозує вибухи соціального невдоволення у регіонах РФ

За словами чиновника, у РФ "почався зворотній відлік часу, який залишився у путінського угруповання для реалізації плану відновлення імперського домінування на пострадянському просторі".

"Але кількість проблем, накопичення яких відбувалося десятиліттями, було кратно прискорено і каталізовано смертельним для Кремля рішенням розпочати війну проти України", - йдеться в дописі.

Данілов зазначив, що у Росії утворились "глибинні лінії розлому", і їх стає все більше.

"Від дефіциту базових продуктів до катастрофи комунального господарства, від неможливості ротації влади до бетонування кар'єрних ліфтів, від ігнорування інтересів національних еліт до силового придушення будь-яких форм регіонального протесту", - розповів він.

При цьому секретар РНБО зауважує, що через "московсько-путінський диктат, знищення регіональної ідентичності", процес насильницької русифікації та зневагу до національних республік та меншин "почнуть, і вже починають, вибухати соціальним невдоволенням".

"У представників національностей Кавказу, Сибіру, Татарстану, Далекого Сходу і Крайньої Півночі міцніє переконання у непотрібності і безглузді для них розв'язаної Москвою війни проти України, що Москва підходить до "нетитульних" націй, як до розхідного матеріалу, яких убивають на чужій для них війні", - пише Данілов.

Також він вважає, що путінський режим у спробі запобігти і випередити соціальний вибух "буде підсилювати каральні заходи, застосовувати масові репресивні практики, а як доказ своєї владної спроможності буде добиватися серії "військових перемог", що є на сьогодні необхідною умовою її виживання".

"Путін існуватиме доти, доки триватиме війна, яку він хотів би вести безкінечно. Але час починає грати проти нього, наближаючи його власний персональний фінал, який буде жахливим", - резюмує Данілов.

Протести в Росії

Нагадаємо, нещодавно в РФ пройшла одна із найбільших акцій протесту з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак вона не стосувалася війни, а мітингувальники вийшли на захист місцевого активіста, і відбулася в місті Баймак в республіці Башкортостан 15 січня.

Зазначимо, що востаннє масштабні протести в Росії були після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

Тоді акції протесту пройшли у різних регіонах РФ. Зокрема, у Дагестані мітинги дійшли до столиці республіки Махачкали і супроводжувалися масовими арештами.