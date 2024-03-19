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Данілов пригрозив РФ "санітарною зоною" після заяв Путіна: може проходити через Москву

Київ, Вівторок 19 березня 2024 19:53
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Данілов пригрозив РФ "санітарною зоною" після заяв Путіна: може проходити через Москву Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські військові організують "санітарну зону" на території Росії. Вона може проходити через Москву чи навіть далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі", - заявив Данілов.

За його словами, "санітарна зона" потрібна для того, щоб російські терористи не нападали на нашу країну.

Подібну "санітарну зону" Україна хоче організувати після перемоги у війні з Росією, додав секретар РНБО. Це буде одна з умов.

Що сказав Путін

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін, відповідаючи на запитання про те, чи не планує він захопити Харківську область "з метою не допустити обстрілів Бєлгородської", заявив, що хоче створити "санітарну зону" на території України.

Як зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, такі погрози глави Кремля свідчать про те, що війна лише загострюватиметься.

При цьому експерти в коментарі РБК-Україна розповіли, що Росія не зможе створити подібну "санітарну зону" в Україні.

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