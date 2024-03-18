У Зеленського відповіли на слова Путіна щодо створення "санітарної зони" в Україні

Заява російського диктатора Володимира Путіна про плани зі створення "санітарної зони" в Україні свідчать про те, що війна буде тільки загострюватися.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, заява Путіна про те, що він хоче створити "санітарну зону" на території України, є чіткою заявою про те, що війна буде ескалуватися.

"Це пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - сказав він.

Що саме говорив Путін

Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну буде вирішувати завдання війни проти України, зміцнювати армію. Крім того, він заявив про плани створити "санітарну зону" в Україні.

"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - сказав він.

На запитання, чи вважає він за необхідне захопити Харківську область України, Путін відповів, що якщо напади триватимуть, Росія створить "буферну зону" з більшої частини української території для захисту російської території.

Не перша заява Путіна на подібну тему

У червні минулого року Путін уже говорив, що в України залишається можливість обстрілювати РФ зі своєї території.

Для вирішення цієї "проблеми" диктатор пропонує підвищувати ефективність контрбатарейної боротьби, але, за його словами, це не означає, що "прильотів" не буде.

Також диктатор заявив, що якщо "прильоти" триватимуть, то РФ повинна буде розглянути питання створення на території України "санітарної зони", щоб Збройні сили не змогли дістати на територію РФ.