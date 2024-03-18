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Сил на Харків немає. Росія не зможе створити "санітарну зону" в Україні, - експерти

Київ, Понеділок 18 березня 2024 23:14
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Сил на Харків немає. Росія не зможе створити "санітарну зону" в Україні, - експерти Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко, Олександр Коваленко

Росія не зможе створити "санітарну зону" на території України, як погрожує диктатор Володимир Путін. Зокрема, у ворога немає сил для наступу на Харків.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Після виборів щодо намірів Москви концептуально нічого не змінюється. Путін вийшов до преси і повторив те, що говорив раніше. Значно зручніше розповідати про "санітарні зони", ніж пояснювати, як так вийшло, що російська ППО не справляється з погрозами і лише за останнє час були прильоти на 13 нафтопереробних заводах", - заявив Мусієнко.

За його словами, глобальне завдання Кремля все те саме - знищити українську державність. На думку Путіна, це можна контролювати "санітарною зоною", тож він про неї заговорив.

У свою чергу Коваленко наголосив, що Росія не зможе реалізувати такі плани.

"На даному етапі немає. Вони можуть лише терористичні атаки здійснювати, а не повноцінно захоплювати великі території. На Харків їм не вистачить сил та коштів, навіть після мобілізації", - зазначив експерт.

Що передувало

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін у відповідь на питання про захоплення Харківської області для захисту Бєлгородської заявив, що хоче створити "санітарну зону".

Швидше за все, йшлося про демілітаризовану зону, щоб припинити удари по об'єктах на території РФ.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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