Данілов пояснив, від чого залежить метод деокупації Криму

Україна при виборі методу звільнення Криму від окупантів керуватиметься поведінкою Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю "Укрінформу".
"Зараз є розуміння, що цей шлях (деокупації Криму - ред.) може бути як військовим, так і дипломатичним. Все залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - наголосив Данілов.
За його словами, Україна надає перевагу дипломатичному варіанту, оскільки так можна буде уникнути жертв і трагедій.
"Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення подальшого способу звільнення своєї території", - наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив прогноз, що Україна може звільнити Крим від окупантів за 5-7 місяців.
Також ми писали, що, за словами заступника керівника ОП Андрія Сибіги, проведення переговорів між Росією та Україною щодо Криму для деокупації півострова є однією з можливих опцій.
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