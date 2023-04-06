Данилов объяснил, от чего зависит метод деоккупации Крыма

Украина при выборе метода освобождения Крыма от оккупантов будет руководствоваться поведением России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью " Укринформу ".

"Сейчас есть понимание, что этот путь (деоккупации Крыма - ред.) может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", - подчеркнул Данилов.

По его словам, Украина предпочитает дипломатический вариант, поскольку так можно будет избежать жертв и трагедий.

"Если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", - отметил секретарь СНБО.