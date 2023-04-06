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Данилов объяснил, от чего зависит метод деоккупации Крыма

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина при выборе метода освобождения Крыма от оккупантов будет руководствоваться поведением России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью "Укринформу".

"Сейчас есть понимание, что этот путь (деоккупации Крыма - ред.) может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", - подчеркнул Данилов.

По его словам, Украина предпочитает дипломатический вариант, поскольку так можно будет избежать жертв и трагедий.

"Если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал прогноз, что Украина может освободить Крым от оккупантов за 5-7 месяцев.

Также мы писали, что, по словам заместителя руководителя ОП Андрея Сибиги, проведение переговоров между Россией и Украиной по Крыму для деоккупации полуострова является одной из возможных опций.

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