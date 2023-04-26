Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля

За його словами, будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї - це прояв безсилля і страху.

"Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви, як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати", - додав він.

Нагадаємо, як написало The Guardian, західні лідери готуються, що Путін може використати "усі інструменти, які в нього залишилися", включаючи і ядерні погрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.