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Данилов пояснил, что действительно означают ядерные угрозы Кремля

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще в Москве раздаются угрозы о применении ядерного оружия. В действительности в Кремле уже осознают, что поражение России в войне неизбежно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

По его словам, любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха.

"Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", - добавил он.

Напомним, как написало The Guardian, западные лидеры готовятся, что Путин может использовать "все оставшиеся у него инструменты", включая и ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Добавим, как недавно заявили в Нидерландах, угрозы Кремля ядерным оружием не пошатнут страны НАТО в помощи Украине.

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