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Данілов пояснив посилення кордону з Білоруссю: там почнеться таке, що мало хто може уявити

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Понеділок 14 листопада 2022 20:11
Данілов пояснив посилення кордону з Білоруссю: там почнеться таке, що мало хто може уявити Фото: секретар РНБО Олексій Данілов пояснив посилення кордону з Білоруссю (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Дмитро Браславський

Україна посилює кордон з Білоруссю, орієнтуючись на приклад Польщі, оскільки існують питання безпеки щодо біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я хочу, щоб ми з вами мали розуміння, коли поляки та Європа побудували кордони, крім того, що це з точки зору військової безпеки, є ще питання безпеки біженців. Коли вони у великій кількості почнуть бігти з РФ та Білорусі на територію цивілізованих країн - це лише питання часу", - заявив Данілов.

За його словами, в РФ найближчим часом може розпочатись таке, що мало хто собі зможе собі уявити.

"Те, що наша країна разом є євроспільнотою відпрацьовує такі самі кордони, як зробили поляки, робота почалася, буде продовжитися, ми ні нащо звертати увагу не будемо", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність українських військових до можливого вторгнення з території Росії чи Білорусі з півночі.

Також раніше аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі малоймовірний.

Україна зводить стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити навіть гіпотетичне просування противника.

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