ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов объяснил усиление границы с Беларусью: там начнется такое, что мало кто может вообразить

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 20:11
Данилов объяснил усиление границы с Беларусью: там начнется такое, что мало кто может вообразить Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил усиление границы с Беларусью (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина усиливает границу с Беларусью, ориентируясь на пример Польши, поскольку существуют вопросы безопасности со стороны беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда поляки и Европа построили границы, кроме того, что это с точки зрения военной безопасности, есть еще вопросы безопасности беженцев. Когда они в большом количестве начнут бежать из РФ и Беларуси на территорию цивилизованных стран - это только вопрос времени", - заявил Данилов.

По его словам, в РФ в ближайшее время может начаться такое, что мало кто сможет себе представить.

"То, что наша страна вместе является евросообществом отрабатывает такие же границы, как сделали поляки, работа началась, будет продолжиться, мы ни к чему обращать внимание не будем", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, что командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность украинских военных к возможному вторжению с территории России или Беларуси с севера.

Также ранее аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко в интервью РБК-Украина рассказала , что повторное наступление россиян в Украину со стороны Беларуси маловероятно.

Украина строит стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война в Украине
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине