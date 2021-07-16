ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов назвав умову для появи в Україні списку олігархів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 19:34
Данілов назвав умову для появи в Україні списку олігархів Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Список олігархів в Україні не може з'явитися без закону. Зараз над ним працюють у Верховній Раді і коли його приймуть депутати - залежить від них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.

"Що стосується списку олігархів, список не може з'явитися без закону, це неприпустимо... ще раз кажу, буде закон - ви будете бачити. Це не буде якась кулуарщина, це буде абсолютно зрозуміла всім процедура", - сказав він.

Данілов зазначив, що президент Володимир Зеленський і РНБО свою роботу за списком українських олігархів зробили, і тепер все залежить від депутатів Верховної Ради.

"Ми на них не впливаємо і не можемо тиснути, законопроєкт прийнятий у першому читанні, там є обговорення. Коли вони це зроблять, залежить від них", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив про план "Б", якщо закон про олігархів не спрацює.

Зазначимо, комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати проєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани глави держави щодо олігархів читайте в матеріалі РБК-Україна "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО олигархи Олексій Данілов
NEWS
В РНБО анонсували посилення карантину в Україні
В РНБО анонсували посилення карантину в Україні
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі