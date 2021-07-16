Данілов назвав умову для появи в Україні списку олігархів

Список олігархів в Україні не може з'явитися без закону. Зараз над ним працюють у Верховній Раді і коли його приймуть депутати - залежить від них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві .

"Що стосується списку олігархів, список не може з'явитися без закону, це неприпустимо... ще раз кажу, буде закон - ви будете бачити. Це не буде якась кулуарщина, це буде абсолютно зрозуміла всім процедура", - сказав він.

Данілов зазначив, що президент Володимир Зеленський і РНБО свою роботу за списком українських олігархів зробили, і тепер все залежить від депутатів Верховної Ради.

"Ми на них не впливаємо і не можемо тиснути, законопроєкт прийнятий у першому читанні, там є обговорення. Коли вони це зроблять, залежить від них", - резюмував секретар РНБО.