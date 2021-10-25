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Данилов о поведении России в Европе: вызов, на который не дают адекватных ответов

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президента России Владимира Путина интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Причем поведение россиян в самой Европе - все эти отравления людей и так далее - это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", - заявил Данилов.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский открыто хочет, чтобы война закончилась.

"Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность", - считает секретарь СНБО.

Напомним, Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией.

По его словам, для окончания войны на Донбассе нужно решение Владимира Путина.

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Алексей ДаниловРоссийская ФедерацияЕвропа