Данілов про поведінку Росії в Європі: виклик, на який не дають адекватних відповідей

Президента Росії Володимира Путіна цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони поводяться. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

"Причому поведінка росіян в самій Європі - всі ці отруєння людей і так далі - це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей", - заявив Данілов.

За його словами, президент України Володимир Зеленський відкрито хоче, щоб війна закінчилася.

"Але вона повинна закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність", - вважає секретар РНБО.