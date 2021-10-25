Данилов об окончании войны на востоке Украины: ключ лежит в Москве, решение за Путиным
Украинские власти ждут тяжелые пару месяцев, она подходит к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО. У России есть большое желание внести туда свои коррективы, якбы для решения этого вопроса.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов.
"На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать", - считает Данилов.
Он сообщил, что сам пока не видит аргументов, почему он это должен делать.
"Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более крупные территории", - считает секретарь СНБО.
По его словам, Путина интересует Европа, "ему очень не нравится то, как они себя ведут".
"Он (Путин, - ред.) считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о переходном периоде для Донбасса передали на рассмотрение Венецианской комиссии.
Подробнее о том, что он предлагает, читайте в материале "Красные линии" деоккупации и Россия-агрессор: каким будет закон о переходном периоде на Донбассе.