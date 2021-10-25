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Введет ли Украина визовый режим с Россией: позиция СНБО

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 10:21
Введет ли Украина визовый режим с Россией: позиция СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией. По его словам, надо понимать, что после этих действий Украина будет иметь.

Об этом секретарь СНБО заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, сегодня Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.

"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территорией Донецкой и Луганской областей", - считает он.

Секретарь СНБО отметил, что поднимал вопрос по поводу использования слова "Донбасс".

"Это прошитая двойным смыслом история, и они потом могут и говорят и о "Республике Донбасс" и так далее", - сказал он.

Данилов считает, что поддерживать и использовать эти нарративы в своем лексиконе - это не совсем корректная и правильная история.

"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию", - заявил Данилов.

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Алексей Данилов Украина Российская Федерация
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