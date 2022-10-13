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Данілов попередив українців про складну зиму: Росія битиме по критичній інфраструктурі

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Четвер 13 жовтня 2022 17:40
Данілов попередив українців про складну зиму: Росія битиме по критичній інфраструктурі Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росія планує взимку завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Відповідний період треба просто пережити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілов у ефірі "Радіо НВ".

"Це буде одна з найскладніших зим. У ворога стоїть в планах знищення нашої критичної інфраструктури. Мовиться не лише про енергетичну галузь, про електрику. Мовиться і про газогони", - зазначив посадовець.

Водночас Данілов не виключає, що Кремль може вчиняти звичні для себе злочини на території РФ, аби звинувачувати Україну.

За словами секретаря РНБО, під ударом, ймовірно, опиниться російська газотранспортна система.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поінформував, що Росія може готувати нові удари по Україні, аби зруйнувати газотранспортну інфраструктуру.

За його словами, таким чином РФ планує перекрити постачання блакитного палива до Європи.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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