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Данилов предупредил украинцев о сложной зиме: Россия будет бить по критической инфраструктуре

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Четверг 13 октября 2022 17:40
Данилов предупредил украинцев о сложной зиме: Россия будет бить по критической инфраструктуре Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россия планирует зимой наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Соответствующий период нужно просто пережить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".

"Это будет одна из самых сложных зим. У врага стоит в планах уничтожения нашей критической инфраструктуры. Речь идет не только об энергетической отрасли, об электричестве. Речь идет и о газопроводах", - отметил чиновник.

В то же время Данилов не исключает, что Кремль может совершать привычные для себя преступления на территории РФ, чтобы обвинять Украину.

По словам секретаря СНБО, под ударом предположительно окажется российская газотранспортная система.

Напомним, президент Владимир Зеленский проинформировал, что Россия может готовить новые удары по Украине, чтобы разрушить газотранспортную инфраструктуру.

По его словам, таким образом РФ планирует перекрыть поставки голубого топлива в Европу.

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