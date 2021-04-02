Данилов озвучил список "топ-10 контрабандистов", попавших под санкции СНБО

По словам Данилова, под санкции попали:

Бокало Иван Васильевич. Пересоляк Валерий Иванович. Кушнир Юрий Радулович. Еримичук Александр Владимирович. Фирманюк Орест Игоревич. Альперин Вадим Александрович. Чудаков Александр Леонидович. Шерман Виктор Бенедиктович. Кравченко Александр Николаевич. Дидух Владимир Степанович.

"Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы", - отметил Данилов.

Отметим, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, который Альперин выплатил.

Как известно, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором, в частности, рассматривался вопрос введения санкций. Президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания отметил, что Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 представителей украинской контрабанды. Однако, глава государства не уточнил, кто именно попал под санкции.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.



Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.



А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.



Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.