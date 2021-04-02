Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список "топ-10 контрабандистов", попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.
Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Данилова, под санкции попали:
"Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы", - отметил Данилов.
Отметим, в ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, который Альперин выплатил.
Как известно, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором, в частности, рассматривался вопрос введения санкций. Президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания отметил, что Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 представителей украинской контрабанды. Однако, глава государства не уточнил, кто именно попал под санкции.
Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.
Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.
Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля
Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.
Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.
В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.
А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.
Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.