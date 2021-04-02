Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО

За словами Данілова, під санкції попали:

Бокало Іван Васильович. Пересоляк Валерій Іванович. Кушнір Юрій Радулович. Єрімічук Олександр Володимирович. Фірманюк Орест Ігорович. Альперін Вадим Олександрович. Чудаков Олександр Леонідович. Шерман Віктор Бенедіктович. Кравченко Олександр Миколайович. Дідух Володимир Степанович.

"Це перелік не останній, далі на наступних засіданнях РНБО будуть розглядатися наступні питання", - зазначив Данілов.

Відзначимо, в листопаді 2019 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Альперін вважається одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. В кінці листопада того ж року він був затриманий, йому інкримінують ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України. Судом йому була визначено запобіжний захід з альтернативою застави в розмірі 70 млн гривень, яку Альперін виплатив.

Як відомо, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалося питання введення санкцій. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання зазначив, що Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 представників української контрабанди. Однак, глава держави не уточнив, хто саме потрапив під санкції.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



Окрім того, дивіться сюжет про те, чи має Україна шанси стати членом НАТО.