Данілов відреагував на санкції Кремля: вважаю найвищою оцінкою моєї роботи

Росія запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він наголосив, що вважає їх "найвищою відзнакою" своєї роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данілова в Facebook.

За його словами, такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України. "Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов. Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу у напрямку знищення "будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті".