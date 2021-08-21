Данілов відреагував на санкції Кремля: вважаю найвищою оцінкою моєї роботи
Росія запровадила санкції щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він наголосив, що вважає їх "найвищою відзнакою" своєї роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данілова в Facebook.
За його словами, такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.
"Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов.
Водночас він наголосив, що продовжить свою роботу у напрямку знищення "будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті".
Раніше РБК-Україна писало, що глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов і ще понад 70 осіб увійшли до переліку фізосіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи.