Данілов про обшуки у Лаврі: там знайшли певних людей, можливо, з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardsan

Вранці у вівторок 22 листопада у рамках операції з протидії ймовірній "підривній діяльності російських спецслужб" в Києво-Печерській лаврі були вилучені гроші, документи, а також знайдені, ймовірно, громадяни Росії.

"Ми не будемо зараз говорити про гроші. Там були знайдені певні документи. І там були знайдені певні громадяни… швидше за все громадяни Російської Федерації. І зараз ми намагаємося з’ясувати, що вони там роблять і чому вони там опинилися", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що розслідування все ще знаходиться на дуже делікатній стадії.

"Можу лише сказати, що певні інститути здійснюють дії, яких немає в статуті. Вони не зможуть цього зробити. Неважливо, чи це цивільні, чи релігійні, чи інші установи, це питання національної безпеки нашої країни. І багато років ми закривали очі на те, що відбувається", - пояснив він.

Данілов зазначив, що б удь-яка релігійна справа завжди складна і "не така вже й проста".