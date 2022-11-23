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Данилов об обысках в Лавре: там нашли определенных людей, возможно, из России

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Киев, Среда 23 ноября 2022 21:26
Данилов об обысках в Лавре: там нашли определенных людей, возможно, из России Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал подробности расследования, в ходе которого правоохранители проводили обыски на территории Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardsan.

Утром во вторник 22 ноября в рамках операции по противодействию вероятной "подрывной деятельности российских спецслужб" в Киево-Печерской лавре были изъяты деньги, документы, а также найдены, вероятно, граждане России.

"Мы не будем сейчас говорить о деньгах. Там были найдены определенные документы. И там были найдены определенные граждане… скорее всего, граждане Российской Федерации. И сейчас мы пытаемся выяснить, что они там делают и почему они там оказались", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что расследование все еще находится на очень щепетильной стадии.

"Могу лишь сказать, что определенные институты совершают действия, которых нет в уставе. Они не смогут этого сделать. Неважно, это гражданские, религиозные или другие учреждения, это вопрос национальной безопасности нашей страны. И много лет мы закрывали глаза на то, что происходит", - объяснил он.

Данилов отметил, что любое религиозное дело всегда сложное и "не такое уж простое".

"Это довольно сложно и требует много внимания. Нужно разделить религию и мирных граждан, которые имеют определенные должности в церкви, которые, возможно, могут работать на государство-агрессора", - добавил он.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в компании VS Energy.

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Киев Служба безопасности Украины Алексей Данилов
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