Данилов об обысках в Лавре: там нашли определенных людей, возможно, из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardsan.

Утром во вторник 22 ноября в рамках операции по противодействию вероятной "подрывной деятельности российских спецслужб" в Киево-Печерской лавре были изъяты деньги, документы, а также найдены, вероятно, граждане России.

"Мы не будем сейчас говорить о деньгах. Там были найдены определенные документы. И там были найдены определенные граждане… скорее всего, граждане Российской Федерации. И сейчас мы пытаемся выяснить, что они там делают и почему они там оказались", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что расследование все еще находится на очень щепетильной стадии.

"Могу лишь сказать, что определенные институты совершают действия, которых нет в уставе. Они не смогут этого сделать. Неважно, это гражданские, религиозные или другие учреждения, это вопрос национальной безопасности нашей страны. И много лет мы закрывали глаза на то, что происходит", - объяснил он.

Данилов отметил, что любое религиозное дело всегда сложное и "не такое уж простое".