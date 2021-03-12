Данилов об обострении на Донбассе: ситуация не критическая и под контролем

"Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Россия сейчас активно распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе. По его словам, это психологическая атака на жителей ОРДЛО.

"В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности. Это такая психологическая атака идет", - сказал он.

Напомним, с начала 12 марта пророссийские боевики более 10 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинских военных обстреливали из гранатометов и минометов.

Кроме того, вчера вечером на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал украинский военный.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 12 марта гости - Максим Степанов, Алексей Данилов, Александр Данилюк, Томаш Фиала и другие известные политики и предприниматели - расскажут о том, как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии. А также обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

"Свобода слова Савика Шустера" от 12 марта

В предыдущем выпуске политического ток-шоу украинцам рассказали, сколько недополучает бюджет Украины с таможни.



Также глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко рассказал о доходах бюджета от крупного бизнеса, НДС и про так называемые скрутки.



Кроме того, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против Игоря Коломойского, назвав это "сигналом всему крупному бизнесу".



Также ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело Сергея Стерненка.



А председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко высказался о влиянии олигархов на государственные предприятия.