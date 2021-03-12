Данілов про загострення на Донбасі: ситуація не критична та під контролем

"Дійсно, у нас на території Донецької та Луганської областей відбувається загострення. Збільшується кількість обстрілів, але ми не можемо сказати, що це критична ситуація і вона не перебуває під контролем наших військових. Ситуація повністю контрольована", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що Росія зараз активно поширює дезінформацію про нібито підготовку України до наступу на Донбасі. За його словами, це психологічна атака на мешканців ОРДЛО.

"Останнім часом російська сторона поширює дезінформацію, що нібито Україна от завтра-післязавтра піде в наступ і наступом будуть брати Донецьк і Луганськ, що не відповідає дійсності. Це така психологічна атака йде", - сказав він.

Нагадаємо, з початку 12 березня проросійські бойовики понад 10 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.

Крім того, вчора ввечері на Донбасі в результаті ворожого обстрілу постраждав український військовий.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 12 березня гості - Максим Степанов, Олексій Данілов, Олександр Данилюк, Томаш Фіала та інші відомі політики й підприємці - розповідатимуть про те, як змінилася Україна за рік карантину, чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії. А також обговорюватимуть, з чого насправді почалася окупація українських територій і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 12 березня

У попередньому випуску політичного ток-шоу українцям розповіли, скільки недоотримує бюджет України з митниці.



Також глава Державної податкової служби України Олексій Любченко розповів про доходи бюджету від великого бізнесу, ПДВ і так звані скрутки.



Окрім того, колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував введення санкцій США проти Ігоря Коломойського, назвавши це "сигналом всьому крупному бізнесу".



Також раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала справу Сергія Стерненка.



А голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко висловився про вплив олігархів на державні підприємства.