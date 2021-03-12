Год карантина | Семь лет оккупации. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- С чего на самом деле началась оккупация украинских территорий?

- Кто понесёт ответственность за подписание Харьковских соглашений?

- Национализация «Мотор Сичи»: что дальше?

- Как изменилась Украина за год карантина?

- Готова ли страна к началу третьей волны пандемии?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014 – 2016);

Владимир Литвин, глава Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);

Давид Арахамия; глава фракции партии «Слуга Народа»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;

Кира Рудык, глава партии «Голос»;

Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО «Батькивщина»;

Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;

Игорь Палица, глава партии «За будущее»;

Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга Народа», глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май—сентябрь 2019);

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Они говорят, а решает народ.