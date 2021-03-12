Год карантина | Семь лет оккупации. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- С чего на самом деле началась оккупация украинских территорий?
- Кто понесёт ответственность за подписание Харьковских соглашений?
- Национализация «Мотор Сичи»: что дальше?
- Как изменилась Украина за год карантина?
- Готова ли страна к началу третьей волны пандемии?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014 – 2016);
Владимир Литвин, глава Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);
Давид Арахамия; глава фракции партии «Слуга Народа»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;
Кира Рудык, глава партии «Голос»;
Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО «Батькивщина»;
Сергей Рахманин, народный депутат, «Голос»;
Игорь Палица, глава партии «За будущее»;
Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга Народа», глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май—сентябрь 2019);
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.
Они говорят, а решает народ.