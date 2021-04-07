Данилов: обострение на Донбассе зависит только от Путина

"Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось… Путину людей не жалко, это большая проблема", - отметил он.

По его словам, нынешняя эскалация может быть обусловлена ситуацией с пандемией COVID, сменой власти в США, будущей сменой канцлера Германии. Кроме того, США, Япония, Индия и Австралия создают союз для защиты от влияния Китая, хотя раньше Индия больше сотрудничала с Россией.

"Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - добавил Данилов.