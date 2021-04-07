Данілов: загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна

"Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашої сторони ми не плануємо ніяких загострень, так як цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все як можна швидше закінчилося... Путіну людей не шкода, це велика проблема", - зазначив він.

За його словами, нинішня ескалація може бути обумовлена ситуацією з пандемією COVID, зміною влади в США, майбутньою зміною канцлера Німеччини. Крім того, США, Японія, Індія і Австралія створюють союз для захисту від впливу Китаю, хоча раніше Індія більше співпрацювала з Росією.

"Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокативними діями щодо Російської Федерації", - додав Данілов.