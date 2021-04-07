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Данілов: загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна

Автор: РБК-Україна

Загострення на Донбасі на сьогодні залежить виключно від президента Росії Володимира Путіна. Україна не має наміру загострювати конфлікт, оскільки цінує життя своїх військових.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашої сторони ми не плануємо ніяких загострень, так як цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все як можна швидше закінчилося... Путіну людей не шкода, це велика проблема", - зазначив він.

За його словами, нинішня ескалація може бути обумовлена ситуацією з пандемією COVID, зміною влади в США, майбутньою зміною канцлера Німеччини. Крім того, США, Японія, Індія і Австралія створюють союз для захисту від впливу Китаю, хоча раніше Індія більше співпрацювала з Росією.

"Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокативними діями щодо Російської Федерації", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив військову активізацію тим, що Москва хоче звернути на себе увагу.

Відзначимо, тільки з 26 березня Україна втратила 10 військових на Донбасі.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

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Новини України Володимир ПутінРНБОДонбас
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