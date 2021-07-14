Не СНБО: Разумков озвучил позицию, кто должен определять статус олигарха

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, какие поправки внесут в закон об олигархах. По состоянию на утро вторника, 13 июля, подано 98 поправок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью изданию "Лига.net ".

По его словам, СНБО является координационным органом и полномочий определять, является ли лицо олигархом, у него нет. Также может быть конфликт интересов, сообщил Разумков.

"Например, есть какой-то председатель Верховной Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", - уточнил он.

Спикер Рады заявил, что нужно четко определить: кто, на какой срок и когда будет принимать решение.

"По моему мнению, это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", - рассказал он.

По его словам, это будет определять конкурсная комиссия. Точно туда не могут входить те, у кого возникает вышеупомянутый конфликт интересов. Чиновников там не должно быть, отметил Разумков.