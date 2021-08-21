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Данілов: треба визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу

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Київ, Субота 21 серпня 2021 22:56
Данілов: треба визнати, що є вплив олігархів на законодавчу владу Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні. При цьому прийняття закону про олігархів, на його думку, не відлякає інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Україна 24".

"Це треба визнавати, що вплив олігархів на законодавчу владу існує, на превеликий жаль. Якщо вони мають вплив - це загроза", - зазначив Данілов.

Зазначимо, це стало відповіддю на прохання прокоментувати заяву спікера Верховної ради Дмитра Разумкова про те, що з законопроекту про олігархів треба виключити норму про те, що реєстр олігархів має формувати РНБО, нібито "через конфлікт інтересів".

"Якщо він вважає, що когось з членів РНБО можуть корумпувати олігархи, тоді треба безпосередньо вказувати, хто до цього схильний. І чи є серед 23 членів РНБО люди, які можуть піддатися цій спокусі", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що Реєстр олігархів має формувати структура при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

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РНБО Олексій Данілов
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