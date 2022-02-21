Данилов про новый саммит Байдена и Путина: без нас никто наш вопрос решить не может

"Если Путин встретится с Байденом и там будут решаться вопросы нашей страны, поверьте, без нас никто наш вопрос решить не может. Это потом будет происходить только при нашем участии", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина должна быть непосредственным участником всех подобных переговоров, ведь речь идет именно о ее будущем.

"Потому что мы являемся непосредственными участниками, это касается нашей страны, нашего будущего. И наша позиция, позиция нашего президента (Владимира Зеленского - ред.) четкая и понятная, он ее озвучил 19 февраля, мы отличаемся от многих - мы в кармане ничего не прячем, все кладем на стол", - резюмировал Данилов.

Саммит Байдена и Путина