Данилов про новий саміт Байдена та Путіна: без нас ніхто наше питання вирішити не може

Секретар Олексій Данілов прокоментував можливість проведення саміту Байдена та Путіна через ескалацію на українському кордоні. Він наголосив, що вирішити питання безпеки України без її присутності не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.
"Якщо Путін зустрінеться з Байденом і там вирішуватимуться питання нашої країни, повірте, без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це потім буде відбуватися тільки за нашої участі", - сказав Данілов.
Він підкреслив, що Україна має бути безпосереднім учасником всіх подібних переговорів, адже йдеться саме про її майбутнє.
"Тому що ми є безпосередніми учасниками, це стосується нашої країни, нашого майбутнього. І наша позиція, позиція нашого президента (Володимира Зеленського - ред.) чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого, ми відрізняємося від багатьох - ми в кишені нічого не ховаємо, все кладемо на стіл", - резюмував Данілов.
Нагадаємо, в Єлисейському палаці та Білому домі заявили, що президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін погодилися провести саміт для обговорення питань безпеки і стратегічної стабільності в Європі.
Повідомлялося, що такий формат лідерам двох країн запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон.
При цьому уточнюється, що проведення такого саміту буде можливо тільки в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.
Разом з тим у Кремлі оцінили можливість проведення такого саміту. Там не виключили зустріч лідерів, але не найближчим часом.
Зазначимо, держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга.