Данилов про новий саміт Байдена та Путіна: без нас ніхто наше питання вирішити не може

"Якщо Путін зустрінеться з Байденом і там вирішуватимуться питання нашої країни, повірте, без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це потім буде відбуватися тільки за нашої участі", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що Україна має бути безпосереднім учасником всіх подібних переговорів, адже йдеться саме про її майбутнє.

"Тому що ми є безпосередніми учасниками, це стосується нашої країни, нашого майбутнього. І наша позиція, позиція нашого президента (Володимира Зеленського - ред.) чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого, ми відрізняємося від багатьох - ми в кишені нічого не ховаємо, все кладемо на стіл", - резюмував Данілов.

Саміт Байдена і Путіна