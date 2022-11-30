Данілов назвав заяви Медведєва "написами у нужниках" і закликав не цитувати їх

Регулярні скиглення заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва можна порівняти з "написами у нужниках". Цитування політика, є безглуздою справою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Дивуюсь, коли цитують Медведєва, - це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників… Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії ", - пише Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Медведєв нещодавно істерично відреагував на те, що Польща може передати Україні німецькі Patriot.

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