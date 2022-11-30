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Данилов назвал заявления Медведева "надписями в нужниках" и призвал не цитировать их

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Регулярные нытье заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева можно сравнить с "надписями в нужниках". Цитирование политика является бессмысленным делом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Удивляюсь, когда цитируют Медведева, - это бессмысленно и лишено смысла. Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников... Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии ", - пишет Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Медведев не так давно истерически отреагировал на то, что Польша может передать Украине немецкие Patriot.

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