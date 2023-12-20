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Данілов назвав чотири умови для відновлення авіасполучення в Україні

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням. Для цього необхідно виконати низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз у питанні відновлення авіасполучення розглядається кілька пропозицій. Але "є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити".

"По-перше, це захист тих летовищ, де буде вирішено розпочати користування літаками. По-друге, має бути готова інфраструктура. Має бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страховок ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це теж питання", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що спільними зусиллями ці питання вдасться закрити і Україна рано чи пізно зможе скористатися своїм небом.

"Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки", - додав він.

Відновлення авіасполучення

Нагадаємо, ще 1 грудня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

При цьому радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошував, що такий крок можливий лише після повного закриття українського неба від російських ракет та дронів.

Учора, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський наголошував, що відкриття аеропорту "Бориспіль" буде свідчити про те, що Україна перемагає. При цьому, за його словами, це буде дуже серйозна операція.

 

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