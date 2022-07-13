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Данилов назвал условие, при котором Украина прекратит воевать с Россией

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация должна освободить все временно оккупированные территории Украины. Лишь в таком случае война будет завершенной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".

"Если агрессор покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет. Никто кроме нас не будет заниматься освобождением нашей земли", - заявил Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных. С начала войны всего было ликвидировано около 37 570 оккупантов.

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