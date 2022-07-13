Россия потеряла за сутки еще 100 военных в войне против Украины: где больше всего
Фото: Россия потеряла уже около 37 570 своих военных в Украине (Getty Images)
За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37570 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1649 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 3832 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 839 (+1) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) де,
- вертолетов - 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 678 (+2),
- крылатые ракеты - 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
- специальная техника - 67 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
Напомним, за минувшие сутки пара штурмовиков Вооруженных сил Украины нанесли удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области.
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