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Россия потеряла за сутки еще 100 военных в войне против Украины: где больше всего

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 09:10
Россия потеряла за сутки еще 100 военных в войне против Украины: где больше всего Фото: Россия потеряла уже около 37 570 своих военных в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37570 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1649 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 3832 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 839 (+1) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 109 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) де,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 678 (+2),
  • крылатые ракеты - 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
  • специальная техника - 67 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

Напомним, за минувшие сутки пара штурмовиков Вооруженных сил Украины нанесли удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области.

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