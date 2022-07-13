Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією

Російська Федерація повинна звільнити усі тимчасово окуповані території України. Лише в такому випадку війна буде завершеною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо агресор покине нашу землю, тоді ми відразу припинимо воювати. Але для цього ворог має звідси забратися, з усіх земель, які у нас були зафіксовані після 1991 року . Це є аксіомою. Якщо він цього не зробить, то іншого шляху як військового у нас не буде. Ніхто крім нас не буде займатися звільненням нашої землі", - заявив Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу російська армія втратила в Україні ще 100 своїх військових. З початку війни загалом було ліквідовано близько 37 570 окупантів.

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