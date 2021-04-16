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Данилов назвал катастрофу МАУ намеренной атакой Ирана

Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") была намеренной атакой Ирана. Эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Ирана и США.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.

Он также не верит, что катастрофа была случайной.

"Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул он.

При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.

Напомним, ранее стало известно, что Иран по делу о катастрофе самолета МАУ предъявил обвинения 10 должностным лицам. Их дела рассматриваются в судах, но неизвестно, кто именно эти люди.

Киев считает, что Тегеран проводит непрозрачное расследование и намерен скрыть настоящие причины катастрофы. В связи с этим Украина хочет "создать проблемы" для Ирана.

Иранская армия сбила самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныСНБОкатастрофаИран
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