Данілов назвав катастрофу МАУ навмисною атакою Ірану

На його думку, Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військової ескалації з США. Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - зазначив Данілов.

Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.

"Це було навмисно. Це була свідома атака", - підкреслив він.

При цьому видання відзначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.