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Данілов назвав головні теми засідання РНБО

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:06
Данілов назвав головні теми засідання РНБО
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Зокрема, на засіданні РНБО обговорили наступ бойовиків на Донбасі та ситуацію з коронавірусом

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав головні питання сьогоднішнього засідання РНБО. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні обговорили наступ бойовиків на Донбасі та ситуацію з коронавірусом.

"Було 4 ключові питання: доповідь Хомчака (начальник Генштабу, - ред.) по подіям, які були зранку; питання щодо коронавірусу; затвердження стратегії нацбезпеки України; основні показники державного оборонного замовлення на 2020", - уточнив він.

Нагадаємо, Хомчак заявив, що всі українські позиції знаходяться під контролем військ України, українські втрати - 1 боєць загинув, троє поранених і двоє контужених в результаті наступу бойовиків на Донбасі.

Втім, противник назвав своє сьогоднішній наступ на Донбасі спробою прориву нібито Збройних сил України.

Сьогодні вранці українські військові повідомили, що бойовики атакували позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент України Володимир Зеленський збирає РНБО.

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