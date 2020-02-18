Боевики обвинили ВСУ в попытке прорыва на Донбассе, - штаб

Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

В штабе ООС утверждают, что боевики пытаются скрыть поражение

Боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" назвали свое сегодняшнее наступление на Донбассе попыткой прорыва якобы Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе в очередной раз подчеркнули, что боевики при попытке прорвать позиции украинских военных получили отпор и запросили режим "тишины", чтобы забрать с поля боя раненых и убитых.

"Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потерю контроля над ситуацией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у российского президента Владимира Путина отреагировали на наступление боевиков на Донбассе. В частности, в Кремле якобы не знают, что могло спровоцировать этот бой, но российская сторона видела сообщения о жертвах с двух сторон.

Сегодня утром украинские военные сообщили, что боевики атаковали позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирает СНБО.