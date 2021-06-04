UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Данилов назвал Германию и Францию ответственными за оккупацию Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил об отказе Германии и Франции предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого была российская оккупация Крыма и нападение на Грузию.

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, эти страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Они являются политическими и экономическими партнерами России.

"И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", - заявил он.

Он заявил, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

Отметим, что Германия вместе с Россией строят газопровод "Северный поток-2". А президент Франции Эммануэль Макрона неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией. Добавим, что эти две страны являются участниками "нормандской четверки".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна поддержка президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Но Меркель и Макрон ослабляют свои позиции в отношении России.

Ранее украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранцияГерманияАлексей Данилов