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Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав про відмову Німеччини та Франції надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО в 2008 році. Після цього була російська окупація Криму та напад на Грузію.

Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, ці країни зацікавлені в співпраці з РФ. Вони є політичними та економічними партнерами Росії.

"І нам це дуже неприємно. Бо саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають", - заявив він.

Він заявив, що коли одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто "занепокоєними".

Зазначимо, що Німеччина разом з Росією будують газопровід "Північний потік-2". А президент Франції Еммануель Макрон неодноразово заявляв про необхідність діалогу з Росією. Додамо, що ці дві країни є учасниками "нормандської четвірки".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна підтримка президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель в питанні урегулювання ситуації на Донбасі. Але Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.

Раніше український посол Андрій Мельник вважає, що Путін маскує наміри, а російська важка техніка залишається поблизу українського кордону.

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