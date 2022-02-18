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Данилов назвал единственное условие, при котором ВСУ открывает огонь

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 20:04
Данилов назвал единственное условие, при котором ВСУ открывает огонь Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал условие для открытия огня военнослужащими Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что только в случае угрозы жизни военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, посвященный обострению ситуации на Донбассе.

"Войска могут открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни нашим военным", - сказал Данилов.

Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты.

Отметим, на фоне обострения на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию местных жителей.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".

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СНБО Донбасс Алексей Данилов
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