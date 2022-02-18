Данилов назвал единственное условие, при котором ВСУ открывает огонь
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал условие для открытия огня военнослужащими Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что только в случае угрозы жизни военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, посвященный обострению ситуации на Донбассе.
"Войска могут открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни нашим военным", - сказал Данилов.
Напомним, обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты.
Отметим, на фоне обострения на Донбассе оккупационные власти объявили эвакуацию местных жителей.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".