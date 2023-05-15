Данілов про мобілізацію у РФ: будь-який хід Путіна погіршує його позицію

Російська Федерація не досягла поставлених цілей на війні в Україні і тому примушує людей йти воювати далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова у Twitter.

Він нагадав, що наразі Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення.

"У Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства РФ. Поставлені результати не досягнуті", - написав Данілов.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спростить отримання громадянства іноземцям за проходження військової служби у ЗС РФ.

Нагадаємо, 10 травня Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ призивають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року - як раз напередодні повномасштабного вторгнення.

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