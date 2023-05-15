Путін спростив отримання громадянства іноземцям, які уклали контракт на службу в армії РФ

У документі вказано, що за спрощеною системою на отримання російського громадянства можуть "претендувати іноземні громадяни, які уклали під час проведення спеціальної військової операції контракти про проходження військової служби". Також на цей спосіб можуть розраховувати їх члени родини - дружини, діти та батьки.

Зауважимо, що осінню 2022 року Путін підписав указ, який передбачав видачу паспортів РФ іноземцям, які уклали контракт на військову службу не менше ніж на рік і тільки у випадку, якщо вони брали участь у бойових діях не менше шести місяців.

Новий документ такої поправки не містить.

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