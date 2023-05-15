Путін спростив отримання громадянства іноземцям, які уклали контракт на службу в армії РФ
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спростить отримання громадянства іноземцям за проходження військової служби у ЗС РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланнямна відповідний указ Путіна.
У документі вказано, що за спрощеною системою на отримання російського громадянства можуть "претендувати іноземні громадяни, які уклали під час проведення спеціальної військової операції контракти про проходження військової служби". Також на цей спосіб можуть розраховувати їх члени родини - дружини, діти та батьки.
Зауважимо, що осінню 2022 року Путін підписав указ, який передбачав видачу паспортів РФ іноземцям, які уклали контракт на військову службу не менше ніж на рік і тільки у випадку, якщо вони брали участь у бойових діях не менше шести місяців.
Новий документ такої поправки не містить.
Фото: скріншот
Нагадаємо, 10 травня Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ призивають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року - як раз напередодні повномасштабного вторгнення.
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