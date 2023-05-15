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Данилов о мобилизации в РФ: любой ход Путина усугубляет его позицию

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация не достигла поставленных целей на войне в Украине и потому заставляет людей идти дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

"В России продолжается вторая волна скрытой мобилизации: принуждение к подписанию контрактов, формирование так называемых национальных батальонов, реклама минубийства РФ. Поставленные результаты не достигнуты", - написал Данилов.

Он напомнил, что Кремль стоит перед выбором между необходимостью объявления мобилизации и угрозой внутреннего недовольства.

"Тенденция необратимого характера – любой ход Путина ухудшает его позицию", – считает секретарь СНБО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упростивший получение гражданства иностранцам за прохождение военной службы в ВС РФ.

Напомним, 10 мая Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военное собрание. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.

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Владимир ПутинВойна России против УкраиныМобилизация в России